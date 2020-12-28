"Лавина" сошла с крыши одного из барнаульских зданий

Пользователи сообщества Barnaul22 опубликовали видео со сходом "лавины" с крыши одного из домов города. К счастью, обошлось без пострадавших.
"Сегодня со здания на Строителей, 34, сошла снежная лавина. Снег упал прямо возле крыльца", – пишет автор поста.
Отмечается, что в этот раз обошлось без пострадавших, но жителей города просят быть внимательными.
Ранее amic.ru писал о том, что мощный порыв ветра сорвал крышу с пристройки школы в селе Брусенцево Усть-Пристанского района. Не выдержала напора стихии кровля спортивного зала, в котором проводили уроки физкультуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
Комментарии
А вот вышла бы администрация в этот момент на крыльцо почесать...свой затылок.
34 дом с каких пор стал административным зданием
Сегодня со здания на Строителей, 34,
афцырь идиот!!! это 43 дом
28.12.2020 08:04
- гость -
Вдвойне идиот. Кран слева никто не видит, ага.
28.12.2020 08:10
- гость -
какой кран? с какого лева?
28.12.2020 08:17
- гость -
Спроси у мамы, где лево.
О! Знатоки "лево" подтянулись. Ждём знатоков "право"
Всю зиму многие ходят по отмосткам домов. Сходит снег, падает лед. Опасно.