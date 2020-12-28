"Лавина" сошла с крыши одного из барнаульских зданий

Пользователи сообщества Barnaul22 опубликовали видео со сходом "лавины" с крыши одного из домов города. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Сегодня со здания на Строителей, 34, сошла снежная лавина. Снег упал прямо возле крыльца", – пишет автор поста.

Отмечается, что в этот раз обошлось без пострадавших, но жителей города просят быть внимательными.

Ранее amic.ru писал о том, что мощный порыв ветра сорвал крышу с пристройки школы в селе Брусенцево Усть-Пристанского района. Не выдержала напора стихии кровля спортивного зала, в котором проводили уроки физкультуры. К счастью, обошлось без пострадавших.