Россиянин убил себя и двоих детей из-за измены жены

37-летний житель Уфы поссорился с женой и вместе с двумя детьми уехал в неизвестном направлении. Через несколько часов их нашли мертвыми.

Позднее стало известно, почему супруги поругались. Оказалось, что жена мужчины всю ночь гуляла на корпоративе, а вернувшись домой призналась, что изменила ему. Он взял годовалую дочь, шестилетнего сына и уехал в неизвестном направлении. Их тела без видимых повреждений нашли в машине.

Предполагается, что мужчина свел счеты с жизнью и убил детей. По предварительной версии, смерть наступила из-за отравления угарным газом. Следственный комитет проводит проверку по данному факту, пишет Mash.