37-летний житель Уфы поссорился с женой и вместе с двумя детьми уехал в неизвестном направлении. Через несколько часов их нашли мертвыми.
Позднее стало известно, почему супруги поругались. Оказалось, что жена мужчины всю ночь гуляла на корпоративе, а вернувшись домой призналась, что изменила ему. Он взял годовалую дочь, шестилетнего сына и уехал в неизвестном направлении. Их тела без видимых повреждений нашли в машине.
Предполагается, что мужчина свел счеты с жизнью и убил детей. По предварительной версии, смерть наступила из-за отравления угарным газом. Следственный комитет проводит проверку по данному факту, пишет Mash.
Комментарии
Муж дома с детьми, а жена на корпоративе гуляет. Мама называется.
детей то зачем, ну ладно сам жить не захотел с этим... развелось шалав
08:19, детей оставлять на любовников?
Уснул в машине.
28.12.2020 08:37
Гость
С такой логикой большая часть России вымрет, даже президент с мат капиталом не поможет.
Помрачнение в уму:решил "досадить" жене".
28.12.2020 08:37 К сожелению у нас страна такая, что вроде все имеют равные права но детей что бы оставили с отцом это входит в разряд фантастики. В нашей стране мужчина в даном случаи это кошелек, который после развода и имеет двоих детей (а жить с такой су.. после такого навряд ли мужчина будет) вынужден будет отдавать 1/3 своего заработка (который еще и не факт что пойдет на детей), что приводит к фактическому не состоянию завести новую семью....
За детей - это он зря.
Если только себя, то может и стал бы жертвой, а так - жестокий убийца и подонок.
Россиянин убил себя и двоих детей из-за измены жены
***
Последовательность действий не перепутали, "акулы пера"?
Ну скорей всего дети тоже не его. надо было сначала тесты ДНК сделать. и не надо было ни кого убивать. просто ушел бы и всё.
5000 руб уже тест. Очень доступно. Скоро уже в аптеках продавать будут по цене теста на беременность
Убийство детей ничем нельзя оправдать!!!
Как теперь жить его жене?
Обычно убивают любовника или жену! А тут все наоборот, очень странно все это и ужасно...
28.12.2020 08:37
Гость
да точно!!!!! давайте все вместо развода и решения с кем будут проживать дети, просто убивать их!!!!!!!!
псих и истеричка а не мужик!
Правда к хорошему не приводит!
Надо как у мусульман... Дети с отцом остаются, а изменницу камнями забить..
28.12.2020 09:40
Иsтина
Надо бы тебе мозгами при случае разжиться. Не затягивай.
28.12.2020 09:40
Иsтина
А ты бросишь камень??? А ты без греха?
28.12.2020 09:35
гость
Не мужик, говоришь?
А само то ты кто??? Привыкли, что МУЖИК все стерпит!? и работать должен, и измены терпеть, а, если он изменит, то тоже НЕМУЖИК! Начни с себя
28.12.2020 10:20
- гость -
Чувак ты попутал, слышь.
Че, поддерживаешь убийство детей?
Тогда будет лучше чтобы бы ты тоже лег на 2 метра.
не зря корпоративы запретили, от них всё зло...
Но как наказать жену?! Убив ее и ее любовника?! Ну для ее родственников да, а так она и понять ничего не успеет. А этот способ наиболее для нее будет самым жестоким. Это факт. И любовник ей после не нужен будет, сама ему глотку перережет. Вот сможет ли она потом с этим жить.
угарный газ - тихий убийца
28.12.2020 09:26
- гость -
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зачем делать тест? дети похожи на родителей
09:46
- гость -
28.12.2020 09:40
Иsтина
А ты бросишь камень??? А ты без греха?
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У мусей это не так работает. Они держат своих баб в узде.
Теперь она не разведёнка с прицепом, а полноценная вдова, которая может построить ячейку общества со своим корпоративным возлюбленным.
не было бы корпоратива, она бы через месяц другой с другим чертом перепихнулась... пьяная звездочка бабе не хозяйка.
а не кого не смущает, что ребенку всего год, а она уже на работу ходит? Достал наверно ее этот неудачник/истеричка, нашла возможность уйти. Сначала научитесь семью обеспечивать, а потом рассуждайте о месте женщины на кухне.
Зря она мужу в измене призналась
гость 12:53
Боюсь ты до пенсии столько не заработаешь, что бы меня на корпоратив сводить...я то как раз работаю
13:05
- гость -
Боюсь ты до пенсии столько не заработаешь, что бы меня на корпоратив сводить
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Потрачу косарь в "Вобле" - и ты вся моя, барнаульская принцесса.
28.12.2020 13:05
- гость -
Да тыж моя трудоголичка... Сколько грамм 40% тебе достаточно, чтоб про все забыть и стать "шальной императрицей"??
28.12.2020 12:55
- гость -
А вот это точно. Изменять, в принципе, нельзя. Но уж коли случилось, молчи, как рыба в воде.
Изменять, в принципе, нельзя. Но уж коли случилось, молчи, как рыба в воде.
Да там скорее всего ни ливчика ни труселей домой не донесла. Потому и спалилась.
28.12.2020 13:15
- гость -
28.12.2020 13:28
- гость -
Писали не мне, но я отвечу. А вы не много на себя берете? Я лично тоже в состоянии заработать на кусок хлеба с маслом и икрой. И шли бы вы в известном направлении, например, в Воблу свою, смотри-ка, верх мечтаний женщин.
13:36
- гость -
1)Писали не мне, но я отвечу. .....2)например, в Воблу свою, смотри-ка, верх мечтаний женщин.
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1)Просто твоя т-оварка к-риворукая, не может правильно написать, кому она отвечает. 2)При чём тут предел мечтаний? Речь про цену доступности.
ребенку всего год, а она уже на работу ходит?
Может, и не ровно год, а год и 10 месяцев?
Чтобы сходить на место работы на корпоратив не обязательно выходить на работу.
Слаб оказался мужик, не подготовлен к суровой правде жизни.
Женщины-то слабы по природе - то изменяют, то обжираются. Но не все такие.