Такой день. Благодарность врачам и пожар в пятиэтажке

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 26 декабря. Без коронавируса.

Житель Барнаула хранил у себя дома настоящий арсенал оружия, которое он сделал боевым из охолощенных экземпляров.

Алтайский конькобежец выступит на первых международных соревнованиях в 2021 году. Барнаулец Виктор Муштаков попал в состав сборной России на январские этапы Кубка мира, а также на чемпионат Европы.

Главный тренер ФК "Рубин" Леонид Слуцкий поделился новыми снимками с отдыха на Алтае.

Серьезная авария случилась 27 декабря на трассе Барнаул – Бийск. Судя по характеру повреждений, автомобили столкнулись лоб в лоб.

В центре Барнаула появится новый арт-объект, посвященный медицинским работникам. Полюбоваться результатом работы можно на площади Советов рядом с памятником Ленину.

Вещи в подвале многоквартирного дома в Барнауле загорелись 27 декабря. К тушению привлекли пять единиц техники и 17 человек личного состава. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилые помещения.