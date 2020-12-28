Туман и гололедица. О погоде в Алтайском крае 28 декабря

Морозные дни продолжаются в Алтайском крае. В некоторых районах температура воздуха может опуститься до -40 градусов.
В регионе столбики термометров покажут -18...-23 градуса, по востоку местами -24...-29 градусов.
Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
В Барнауле температура воздуха составит -24...-26 градусов. Преимущественно без осадков. Изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
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