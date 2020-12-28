Нападающий футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом XXI века по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщается в Twitter премии.

Конкурентами 35-летнего футболиста в борьбе за награду были Месси, Роналдиньо (экс-"Барселона") и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

За свою карьеру Криштиану Роналду играл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". Он пять раз выигрывал в Лиге чемпионов, становился чемпионом Европы со сборной Португалии, а также побеждал на чемпионатах Англии, Испании и Италии.

Ранее был назван лучший футболист России в 2020 году. Им стал полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич.