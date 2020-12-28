Нападающий футбольного клуба "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом XXI века по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщается в Twitter премии.
Конкурентами 35-летнего футболиста в борьбе за награду были Месси, Роналдиньо (экс-"Барселона") и Мохамед Салах ("Ливерпуль").
За свою карьеру Криштиану Роналду играл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". Он пять раз выигрывал в Лиге чемпионов, становился чемпионом Европы со сборной Португалии, а также побеждал на чемпионатах Англии, Испании и Италии.
Ранее был назван лучший футболист России в 2020 году. Им стал полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич.
Комментарии
А как же Дзюба? вроде бы он лучший фудболлист
Роналдиньо круче в разы. Видео "Тренировка Роналдиньо". Выбрали как обычно ущемлённого в правах.
Ну вот что это за понты!??
"Игрок века" "мисс вселенная"
Вряд-ли через 70 лет его вспомнят
Справедливо! Великий футболист, образцовый спортсмен! И в сборной и в клубах всегда лидер!
А че, XXI век уже закончился? Оооооо, я все проспал!?
28.12.2020 09:28
точный
Фудбализд