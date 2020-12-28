Эксперт назвал долгосрочное последствие COVID-19

Президент британской ассоциации отоларингологов профессор Нирмал Кумар рассказал об одном из долгосрочных последствий коронавируса. По его словам, у некоторых людей проявляется паросмия – искаженное восприятие запахов.

Как пишет ТАСС, эксперт отметил, что паросмия чаще всего встречается у молодых людей и медработников, перенесших заболевание. В Великобритании тысячи людей сталкиваются также и с долгосрочной потерей обоняния, а у некоторых людей она сменяется искаженным восприятием запахов.

"Только сегодня я принял двух пациентов с паросмией. Один из них ощущает запах рыбы вместо всех остальных запахов, а другой чувствует запах гари при отсутствии источников дыма", – сказал Кумар.

Профессор объяснил, что такой симптом может быть связан с нейротропическими свойствами коронавируса, который воздействует на нервы полости носа.