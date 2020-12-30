Среда, 30 Декабрь, 13:11

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,66
€ 90,21
-10°


3105037 +0
Обь
18см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

В Новый год с новыми ощущениями. Как выбрать комфортный ортопедический матрас

, ИА "Амител"
Рейтинг матрасов от производителей-лидеров – "Аскона" и "Орматек"
Фото: coream.ru

Фото: coream.ru

Ортопедический матрас равномерно поддерживает тело человека, уменьшает нагрузку на позвоночник и улучшает кровообращение. В числе лидеров среди производителей можно назвать фирмы Askona и Ormatek. Однако сделать окончательный выбор зачастую сложно: разница между моделями конкурентов незначительна. Рассмотрим лучшие варианты от обоих производителей и сравним их.

Матрасы "Орматек"

  • Optima Hard EVS – матрас способен выдержать высокую нагрузку: максимальный вес на спальное место составляет 130 кг. Толщина витков в пружинах – 1,9 мм.
  • Family Plus – в данном варианте собраны все решения, обеспечивающие комфорт во время сна. Число пружин на спальное место увеличено до 1000 – что вдвое больше, чем у стандартных моделей. На одной стороне используют кокосовую койру и натуральный латекс, на другой – пену Memory. 
  • Ranch – модель позволяет получить "два матраса в одном" – средней жесткости и мягкий. В остальном характеристики вполне стандарты: на каждое спальное место приходится 512 независимых пружин и пена Ormafoam, дополненная кокосовой койрой с более жесткой стороны.
  • Roll Up – беспружинная модель из искусственного латекса. Несмотря на бюджетность, матрас отличается высокой выносливостью и прослужит не менее пяти лет при регулярном использовании.
  • "Баланс" – еще одна двусторонняя модель, в которой за счет уменьшения числа пружин на спальное место производителю удалось снизить цену. Одна сторона изделия средней жесткости, вторая – умеренно мягкая. В составе – пенополиуретан и кокосовая койра.

Матрасы "Асконы"

  • Victory – наиболее бюджетное решение. Для экономии был снижен максимальный вес на спальное место до 110 кг. В матрасе используют пружины разной упругости и пенополиуретан, а жесткость – слой натуральной кокосовой койры. 
  • Terapia Cardio New – дает микромассажный эффект благодаря слою пены Orto Foam. Пружинный матрас средней жесткости предоставляет каждой части тела оптимальную поддержку благодаря независимым пружинам, сгруппированным в пять секций с разной упругостью.
  • Fitness Arena – одна из наиболее популярных моделей. Пружины в форме песочных часов в индивидуальных чехлах обеспечивают ортопедический эффект. Внутри матраса семь секций, для каждой из которых подобран оптимальный уровень упругости пружин. В изделии также используют кокосовую койру и пену Orto Foam. 
  • HomeSleep Base – отличное решение для любителей мягких матрасов. Вместе со слоем ортопедической пены с микромассажным эффектом присутствует слой льна. 
  • Terapia Pulse New – как и в дорогих моделях, производители используют пружины в виде песочных часов, однако число секций с разной упругостью уменьшено до пяти. Анатомическую поддержку дает искусственная ортопедическая пена.

Обе фирмы предлагают продукты высокого качества с похожими конструктивными решениями. Поэтому в первую очередь обращать внимание необходимо на то, насколько каждая отдельно взятая модель одного из производителей отвечает индивидуальным требованиям.

Подробный обзор технических особенностей всех моделей обоих производителей и отзывы о них вы найдете в статье "Рейтинг матрасов – "Аскона" и "Орматек". Здесь вы можете получить дополнительную информацию и определить, какой матрас подойдет больше.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
Loading...
13:03
АЕМ Холдинг приглашает барнаульцев стать участниками зимнего тест-драйва 0
12:50
В Барнауле снизили подачу тепла для замены трубопровода 0
12:37
Новогодняя нежность. Изящная прическа на праздничный вечер 0
12:25
Мишустин выделил регионам 172 миллиарда на дороги. Алтаю досталось всего 390 млн 4
12:13
17 человек спасли из горящей пятиэтажки в Барнауле 0
12:01
В Новый год с новыми ощущениями. Как выбрать комфортный ортопедический матрас 0
11:48
Власти Алтайского края прокомментировали скачок смертности 10
11:33
Больше 900 млн рублей выделят на нацпроект "БКАД" в Барнауле в 2021 году 5
11:18
Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Алтайская 0
11:03
Меньше четверти жителей России готовы сделать прививку от COVID-19 12
11:01
211 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 0
10:50
Новый МРОТ к нам мчится. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2021 года 8
10:39
Власти Алтайского края продали два самолета по цене автомобиля 2
10:28
Против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве 24
10:15
Сказочное путешествие на батут и к нерпам. Куда сходить на новогодних каникулах 0
10:03
Уборку сделает робот: как выбрать "умный" пылесос для дома 1
09:51
Иностранца оштрафовали за взятку алтайскому таможеннику 0
09:39
Еще 28 единиц дорожной техники поступит в города и районы Алтайского края 0
09:27
Алтайский подросток украл смартфон у 13-летнего мальчика 2
09:12
Адвент-календарь amic.ru. Выдыхаем 0
09:03
Электричка в смартфоне. "Алтай-Пригород" предлагает покупать билеты в онлайн-сервисе 0
08:46
Инфекционист допустила рост случаев коронавируса после Нового года 5
08:29
Metacritic назвал худшие фильмы и телешоу 2020 года 0
08:16
Льготная ипотека, сейсмичность и новые ЖК. Итоги-2020 на рынке недвижимости Барнаула 1
08:02
Подписчики раскритиковали Регину Тодоренко за "голый" купальник 13
07:48
Не только "Ирония судьбы". Что покажут в новогоднюю ночь 2021? 4
07:31
Скульпторы закончили работу над композицией с благодарностью врачам в центре Барнаула 2
07:12
Сотрудницу районной администрации на Алтае осудили за хищение из бюджета 0
07:01
Стало известно, когда запустят прямой авиарейс из Барнаула в Екатеринбург 1
06:49
Правоохранители усилят патрулирование Барнаула во время новогодних праздников 2
06:45
"Остальные выстрелили позже". Попов объяснил рекордную смертность в Алтайском крае 9
06:32
Советские поздравления с Новым годом 7
06:05
Умеренный снег. О погоде в Алтайском крае 30 декабря 0
23:32
Такой день. Барнаульская елка в топ-10 по России и скорое потепление 0
23:14
Российский миллиардер назвал ипотеку новым рабством 13
22:46
Барнаулец заживо сжег своего знакомого после ссоры на рынке 1
22:07
Песков отказался комментировать слова Жириновского о преемниках Путина 2
21:43
Больше 2,5 тысячи безработных в Алтайском крае получили новые профессиональные знания 0
21:06
Умер модельер Пьер Карден 0
20:40
Россияне назвали самые востребованные на новогодние праздники профессии 0
20:10
Необычные круги на реке заметили в Горном Алтае. Видео 1
19:42
Барнаульская новогодняя елка вошла в топ-10 самых высоких в России 3
19:10
KFC представила свою игровую консоль с отделом под курочку 0
18:41
Для учреждений соцобслуживания в Алтайском крае купили 24 новых автомобиля 0
18:10
В России начнут выдавать паспорт вакцинированного от коронавируса 1
17:57
Алтайский биатлонист выступит за сборную России на январских этапах Кубка IBU 0
17:45
Огромная пробка собралась в Бийске из-за аварии на мосту 0
17:33
Эксперты "Сбербанка" прогнозируют восстановление российской экономики к 2022 году 4
17:21
Барнаул встал в огромных пробках 5
17:09
Виктор Томенко подарил школьнику набор юного химика 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.