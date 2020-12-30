В Новый год с новыми ощущениями. Как выбрать комфортный ортопедический матрас

Ортопедический матрас равномерно поддерживает тело человека, уменьшает нагрузку на позвоночник и улучшает кровообращение. В числе лидеров среди производителей можно назвать фирмы Askona и Ormatek. Однако сделать окончательный выбор зачастую сложно: разница между моделями конкурентов незначительна. Рассмотрим лучшие варианты от обоих производителей и сравним их.

Матрасы "Орматек"

Optima Hard EVS – матрас способен выдержать высокую нагрузку: максимальный вес на спальное место составляет 130 кг. Толщина витков в пружинах – 1,9 мм.

Family Plus – в данном варианте собраны все решения, обеспечивающие комфорт во время сна. Число пружин на спальное место увеличено до 1000 – что вдвое больше, чем у стандартных моделей. На одной стороне используют кокосовую койру и натуральный латекс, на другой – пену Memory.

Ranch – модель позволяет получить "два матраса в одном" – средней жесткости и мягкий. В остальном характеристики вполне стандарты: на каждое спальное место приходится 512 независимых пружин и пена Ormafoam, дополненная кокосовой койрой с более жесткой стороны.

Roll Up – беспружинная модель из искусственного латекса. Несмотря на бюджетность, матрас отличается высокой выносливостью и прослужит не менее пяти лет при регулярном использовании.

"Баланс" – еще одна двусторонняя модель, в которой за счет уменьшения числа пружин на спальное место производителю удалось снизить цену. Одна сторона изделия средней жесткости, вторая – умеренно мягкая. В составе – пенополиуретан и кокосовая койра.

Матрасы "Асконы"

Victory – наиболее бюджетное решение. Для экономии был снижен максимальный вес на спальное место до 110 кг. В матрасе используют пружины разной упругости и пенополиуретан, а жесткость – слой натуральной кокосовой койры.

Terapia Cardio New – дает микромассажный эффект благодаря слою пены Orto Foam. Пружинный матрас средней жесткости предоставляет каждой части тела оптимальную поддержку благодаря независимым пружинам, сгруппированным в пять секций с разной упругостью.

Fitness Arena – одна из наиболее популярных моделей. Пружины в форме песочных часов в индивидуальных чехлах обеспечивают ортопедический эффект. Внутри матраса семь секций, для каждой из которых подобран оптимальный уровень упругости пружин. В изделии также используют кокосовую койру и пену Orto Foam.

HomeSleep Base – отличное решение для любителей мягких матрасов. Вместе со слоем ортопедической пены с микромассажным эффектом присутствует слой льна.

Terapia Pulse New – как и в дорогих моделях, производители используют пружины в виде песочных часов, однако число секций с разной упругостью уменьшено до пяти. Анатомическую поддержку дает искусственная ортопедическая пена.

Обе фирмы предлагают продукты высокого качества с похожими конструктивными решениями. Поэтому в первую очередь обращать внимание необходимо на то, насколько каждая отдельно взятая модель одного из производителей отвечает индивидуальным требованиям.

Подробный обзор технических особенностей всех моделей обоих производителей и отзывы о них вы найдете в статье "Рейтинг матрасов – "Аскона" и "Орматек". Здесь вы можете получить дополнительную информацию и определить, какой матрас подойдет больше.