Барнаул вошел в число наиболее "умных" городов Сибири

Барнаул занял первое место среди крупных городов Сибири по уровню цифровой трансформации городского хозяйства "IQ городов" по итогам 2019 года. Город получил 41,88 балла из 120 возможных, опередив в своей категории Томск, Иркутск и Кемерово.

Как пишет пресс-центр мэрии, индекс показывает, насколько эффективно города внедряют технологии "умного города", какой результат приносят проводимые мероприятия в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". Исследование проводится по 47 показателям и оценивается сразу по 10 направлениям.

В крупных городах с населением от 250 тысяч до 1 млн человек по Сибирскому федеральному округу Барнаул занял первое место. Следом за ним идет Томск (38,23 балла), третье место занимает Иркутск (34,88), четвертое – Кемерово (34,19). Также краевой столице удалось обогнать и более крупных соседей – Красноярск (39,18 балла) и Новосибирск (25,89).

В группах больших городов (100-250 тысяч человек) и административных центров (менее 100 тысяч человек) победил Горно-Алтайск – 46,51 балла. Второе и третье место заняли Рубцовск и Бийск – 40 и 39 баллов соответственно.