Окончание пандемии и миллион долларов. Россияне рассказали, что загадают на Новый год

Исследование сайта "Работа.ру" показало, что россияне планируют загадать в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты соответствующего опроса, в котором поучаствовали более 3,5 тысячи экономически активных совершеннолетних россиян.

Так, самыми популярными пожеланиями стали здоровье себе и близким (51%), высокая зарплата (44%) и счастье (42%). Некоторые респонденты загадают окончание пандемии (35%), покупку квартиры, дачи или автомобиля (28%), а также найти свое призвание (23%).

Кроме того, часть опрошенных надеются найти чемодан с миллионом долларов (20%), провести год без катаклизмов и катастроф (19%), найти любовь (15%), отправиться в путешествие мечты (14%) и не заболеть ковидом (10%).

Также граждане будут загадывать работу на удаленке весь год (7%), и лишь 2% россиян хотят поскорее вернуться в офис. Наименьшие доли опрошенных (по 1%) мечтают получить миллион подписчиков в соцсетях и сходить на концерт любимой группы.

Ранее россияне рассказали, какую сумму они потратят на новогодние подарки.