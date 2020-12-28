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Суд обязал власти Барнаула выкупить квартиру у жильца аварийного дома

, ИА "Амител"
Представители мэрии заявляли, что время переселения еще не наступило, но прокуратуре удалось доказать обратное
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Суд обязал администрацию Барнаула в лице городского комитета ЖКХ выкупить у жителя города квартиру в аварийном доме. Прокуратура доказала, что сроки отселения людей из аварийного дома уже истекли.

Как пишет пресс-служба краевой прокуратуры, в мае текущего года Центральный районный суд Барнаула вынес решение в интересах жильца одного из многоквартирных домов, который давно был признан аварийным. Ответчиком выступил городской комитет ЖКХ и суд частично удовлетворил иск, обязав власти в течение двух месяцев выкупить жилье у собственника за 1,13 млн рублей.

Мэрия не согласилась с решением и подала апелляцию, объясняя, что дом хоть и включен в профильную программу, однако время переселения еще не наступило. Прокуратура указала, что сроки отселения жителей уже истекли и Алтайский краевой суд счел, что право гражданина на получение выкупа не зависит от того, какие временные рамки прописаны в муниципальной программе.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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