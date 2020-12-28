Девятилетняя россиянка получила медаль Совфеда "За проявленное мужество"

Глава Чукотки Роман Копин наградил девятилетнюю россиянку Светлану Щепкову медалью Совета Федерации "За проявленное мужество". Она спасла от удушения девочку, которая зацепилась шарфом на горке.

Как пишет РИА Новости, юная жительница Билибино заметила на безлюдной детской площадке маленькую девочку, которая повисла на горке, запутавшись в шарфе. Она бросилась к погибающей и освободила ее.

Губернатор по видеосвязи поблагодарил россиянку за гражданский подвиг и пообещал организовать доставку медали в ближайшее время, чтобы Светлана могла получить ее лично.

Напомним, что в августе этого года выпускника школы из Топчихинского района Алексея Маматова наградили медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах". Парень трижды нырнул на дно озера, чтобы вытащить своего товарища.