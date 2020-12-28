Путин поручил поддержать российский кинематограф в 2021 году не ниже уровня 2019-го

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выделении в 2021 году финансовой поддержки отечественному кинематографу объема не ниже уровня 2019-го. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации в 2021 году основного мероприятия "Сохранение и развитие кинематографии" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" на уровне не ниже уровня 2019 года", – сказано в перечне поручений.

Предоставить доклад президенту по этому вопросу кабинет министров должен не позднее 30 января 2021 года.

Ранее Владимир Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий. Тогда глава государства обратил внимание на значимость этих сфер в борьбе с пандемией.