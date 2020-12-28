Путин поручил поддержать российский кинематограф в 2021 году не ниже уровня 2019-го

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выделении в 2021 году финансовой поддержки отечественному кинематографу объема не ниже уровня 2019-го. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации в 2021 году основного мероприятия "Сохранение и развитие кинематографии" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" на уровне не ниже уровня 2019 года", – сказано в перечне поручений.
Предоставить доклад президенту по этому вопросу кабинет министров должен не позднее 30 января 2021 года.
Ранее Владимир Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий. Тогда глава государства обратил внимание на значимость этих сфер в борьбе с пандемией.
Комментарии
Зачем? Пусть ищут спонсоров. И кинематограф и театры с музеями и спортсмены. Хватит сидеть на шее у налогоплательщика.
т.е. ещё выделить денег ГГрефу?..
В последнее время ни одного приличного фильма на гос.деньги не сняли. Даже разрекламированные и те отстой.
Словосочетание "российское кино" давно уже превратилось в ругательство.