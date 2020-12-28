Почти 28 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 27 787 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся достигло 3 078 035, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+6253), второе место занимает Санкт-Петербург (+3749), третье – Московская область (+1606). Алтайский край, в котором на 28 декабря подтвердили 214 новых случаев COVID-19, занимает 34-е место по стране.
С выздоровлением выписали еще 20 480 пациентов, всего переболели 2 471 309 россиян. С подтвержденным коронавирусом умерли еще 487 человек, общее число летальных исходов достигло 55 265.
Комментарии
Почти 28 там нету. Пишите реальные цифры, а не свои фантазии.
Немного о борьбе с пандемией в Европе.
"Сотни британцев, которые собирались провести отпуск в швейцарском курортном местечке Фербир, тайком покинули свои отели, после того как местные власти распорядились отправить всех прибывших из Соединенного Королевства туристов на десятидневный карантин. Из оставшихся 370 туристов к 27 декабря в Фербире находилось меньше 12 человек."