Барнаульский боксер Дмитрий Кулаков победил на профессиональном ринге

Барнаульский боксер Дмитрий Кулаков 24 декабря выступил на вечере профессионального бокса в московском УСК "Крылья Советов", сообщает "Алтайский спорт".

В одном из боев он сразился в шестираундовом поединке с Тихоном Нетесовым из Иркутска. Уточняется, что спортсмены выступали в весовой категории 63,5 кг.

Кулаков победил соперника единогласным решением судей. Для 27-летнего барнаульца это была третья победа на профессиональном ринге. Всего за карьеру он провел на нем четыре боя.