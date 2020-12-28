Мошенники нашли новогодний способ обмана россиян

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана россиян. К Новому году они подготовили "праздничные предложения".

"Вместо запугивания несанкционированными операциями они предлагают привлекательные продукты, например, вклады с повышенной доходностью. Согласившись ознакомиться с условиями, клиент в процессе перехода по ссылке передает злоумышленникам логин и пароль от личного кабинета", – пишет "Коммерсантъ".

Злоумышленники присылают ссылку на сайт, который имитирует страницу настоящего банка. После того как пользователь вводит логин и пароль, эти данные становятся доступны мошенникам и со счетов людей пропадают деньги.

Ранее amic.ru писал о том, что мошенник обманул алтайских пасечников и украл у них 1,3 млн рублей.