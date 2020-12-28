Конституционный суд признал законным ограничение передвижения во время пандемии

Конституционный суд России признал законным ограничение передвижений граждан во время пандемии COVID-19. В КС пытались оспорить постановления губернатора Московской области, которые были направлены на сдерживание распространения инфекции.

Как пишет РИА Новости, суд постановил, что данная мера не противоречит Конституции, поскольку продиктована "объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную опасность распространения коронавирусной инфекции". При этом подобные ограничения носили временный характер.

Напомним, что с 1 апреля вступили в силу поправки к федеральному закону "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера", который позволил региональным властям устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при режиме повышенной готовности.