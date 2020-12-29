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Укрупняй и властвуй. Алтайский госуниверситет "сольет" гуманитариев в один институт

, ИА "Амител"
Очередная административная реформа может ударить по преподавателям и студентам
Фото: asu.ru

Фото: asu.ru

С 2021 года в Алтайском госуниверситете может появиться Институт гуманитарных наук (ИГН). Решение о создании новой структуры, куда войдут практически все действующие институты гуманитарного профиля, должны принять на заседании ученого совета вуза.

Сотрудники классического университета в растерянности: вслед за оптимизацией могут последовать и увольнения, у оставшихся же преподавателей кратно вырастет нагрузка. Тем временем в вузе заявляют о том, что пока слишком рано рассуждать о возможных негативных последствиях объединения.

Историки отстояли "независимость"?

29 декабря в АлтГУ пройдет последнее в 2020 году заседание Ученого совета. Один из главных вопросов в повестке – создание Института гуманитарных наук. С докладом выступит ректор вуза Сергей Бочаров. Руководитель университета расскажет о дорожной карте по образованию ИГН. Иных официальных подробностей пока нет.

Сотрудники нескольких институтов АлтГУ рассказали amic.ru, что объединить все гуманитарные направления "под одной крышей" планируется либо с 1 марта, либо с 1 сентября. В качестве руководителя рассматривается кандидатура завкафедрой культурологии и дизайна Института искусств и дизайна Ларисы Нехвядович.

Предполагается, что все гуманитарные институты в скором времени должны будут размещаться в одном корпусе – на улице Димитрова. Пока, по данным инсайдеров, в мегаобъединение не войдут историки. Однако не исключено, что это произойдет позднее.

Оптимизация негативно может отразиться на преподавателях, часть из которых угодит под сокращение, другие – получат дополнительные часы, что негативно повлияет на качество учебного процесса.

"Реформа может привести к гибели отдельных гуманитарных направлений и специальностей. Изменения могут быть без восторга встречены и нашими студентами, – говорят собеседники amic.ru. – Не исключено, что часть из них попробует перейти в другие вузы".

Кроме того, по мнению представителей АлтГУ, слияние может привести к "размыванию" специальностей и образовательных программ, что может не понравиться будущим абитуриентам и их родителям.

"Говорить рано, но все может быть"

В пресс-службе вуза amic.ru сообщили, что пока о реформе рассуждать еще рано: слишком мало конкретики. По словам начальника Управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ Дмитрия Марьина, точно неизвестно, с какого числа заработает новый Институт гуманитарных наук: "Сроков мы не объявляем, вопрос пока прорабатывается. В АлтГУ есть рабочая группа, в нее входят представители из разных подразделений. Детали предстоящего объединения пока не раскрываются".

Марьин также отметил, что новым руководителем гуманитариев не обязательно станет Лариса Нехвядович, в шорт-листе есть несколько фамилий, кандидатуры еще обсуждают. "Пока все звучащие фамилии – это на уровне слухов", – отметил представитель вуза. Также Марьин сообщил, что историки действительно могут пока не войти в ИГН и останутся самостоятельным институтом.

По оценке собеседника, цель объединения – это повышение качества работы. "Поскольку на некоторых гуманитарных институтах остались малочисленные кафедры, объединение позволит организовать работу более эффективно, – рассуждает Марьин. – Об оптимизации преподавателей говорить рано, детально эта проблема пока не обсуждалась, но все может быть".

В любом случае, настаивает руководитель пресс-службы, решение о создании Института не станет кулуарным: "Все обсуждения будут идти открыто – на Ученом совете вуза. Реформа, вероятно, будет разделена на несколько этапов. Пока же вокруг объединения слишком много слухов. Отчасти это объясняется попытками интриговать друг против друга нынешних руководителей институтов".

Реформа за реформой

Напомним, в начале 2020 года в АлтГУ упразднили факультеты и вместо них создали институты. Часть наблюдателей восприняли эти изменения как укрепление "вертикали власти" в классическом вузе. Вместо деканов во главе институтов встали директора. Если первых выбирал сам коллектив, то вторых – назначают по решению вышестоящего руководства.

Ректор вуза Сергей Бочаров объяснял необходимость перехода на новую модель "структурной модернизацией". В интервью университетской газете "За науку" Бочаров говорил, что изменения должны благоприятно сказаться на научной деятельности АлтГУ. "Институты – ключевые звенья в решении все возрастающих по сложности образовательных, научных, административных задач. Благодаря им в АлтГУ появятся мультинаучные коллективы, которые смогут вести междисциплинарные исследования", – приводило издание слова ректора.

Ряд деканов тогда выступили против административной реформы. Кстати, на некоторых факультетах (ставших институтами) руководителей поменяли сразу после истечения контракта у прежних управленцев. Так, например, произошло в Институте массовых коммуникаций, филологии и политологии. После декана Сергея Манскова кресло директора получила Ольга Саланина. Многие отмечали, что Мансков не устраивал действующее руководство вуза, и вопрос с его отставкой был только делом времени. После проведенной реформы сделать это было намного проще.

До 2020 года в структуре АлтГУ было десять факультетов и три института: педагогического образования, МИЭМИС, а также юридический. Последний был образован еще в 2018 году на фоне скандала с экс-деканом юрфака АлтГУ Натальей Карловой. Тогда факультет был упразднен вместе с деканатом, а на его месте возник институт с директором. В настоящее время ЮИ возглавляет Антон Васильев.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

29.12.2020 07:54
гость

К чему эта многоходовка? Разгоните сразу и продайте площади под офисы и ТЦ. Пусть планктон продает друг другу утюг.

29.12.2020 08:15
- гость -

Вершина знаний, мысли цвет,
Таким был наш университет.
А ныне, волею судеб,
Он превращается в вертеп.
Ваганты.

29.12.2020 08:29
- гость -

От демократии к диктатуре?

29.12.2020 08:55
гость

всё деградирует ускоренными темпами

29.12.2020 09:00
- гость -

а что в планах с бюджетными местами?

29.12.2020 09:07
ПЕТР

Это про тот университет, что всё время пишут, что он занимает достойные места в российских и мировых рейтингах?! И что вдруг так понадобилась всё ломать?! Или рейтинги "левые", или правильно, что плебс должен "продавать друг другу утюги", а не корчить из себя человеков! Очевидно - раздробить и потом кардинально урезать и вое что закрыть. На РФ достаточно и десяток университетов, в основном в странах Московия и Питер...

29.12.2020 09:09
- гость -

29.12.2020 09:00
- гость -

В планах сделать высшее образование элитным. Продавцам в магазинах хватит и уровня ПТУ, но тоже за деньги. В будущем в школах бесплатно научат только писать и считать, все остальные предметы за деньги.

29.12.2020 09:09
- гость -

Ровно такая же ситуация в меде. Факультеты упразднили, создали институты - ректор назначает кого хочет и снимает когда хочет. Удобненько

29.12.2020 09:24
- гость -

29.12.2020 09:07
ПЕТР
Это про тот университет, что всё время пишут, что он занимает достойные места в российских и мировых рейтингах?!
-------
Натянутый рейтинг. Видела изнутри, как этот рейтинг подгоняется, пока больше десяти лет работала в этом вузе.

29.12.2020 09:28
гость

Руководитель университета расскажет о дорожной карте
_______________________________________________
Дорожная карта? Уезжать собрался?

29.12.2020 09:28
Гость

Институты уже есть и в Педе, и в Меде, и в Политехе. Но почему-то резонанс вызывает реформа только в АлтГУ? Пристрастность СМИ налицо. Либо это еще доказательство того, что АлтГУ - безусловный лидер общественного мнения, и все, что там происходит волнует всех . А в других вузах - болото никому не нужное.

29.12.2020 09:46
- гость -

Рыночку грамотные не нужны, это уже проходили - шибко грамотные начнут книжки умные читать, революции устраивать, а оно надо? Чтоб помидорами торговать - вам и двух классов церковно-приходской школы хватит, кулькулятор за вас всё посчитает.

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