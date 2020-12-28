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Новости

Присяжные признали Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев

, ИА "Амител"
Однако они отметили, что он заслуживает снисхождения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Чите началось оглашение вердикта по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. Присяжные признали его виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство шести человек. 

Сторона защиты смогла доказать, что истинной причиной трагедии стали систематические издевательства со стороны военнослужащих старшего призыва, контрактников и офицеров части. 

Присяжные сочли, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. Ожидается, что приговор Рамилю огласят до конца года. 

"С учетом оглашенного вердикта понятно, что обвинение будет просить для срочника не более 20 лет лишения свободы", – пишет "Лента.ру"

Напомним, Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года в воинской части закрытого поселка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров, еще двое получили ранения. В том числе погибли трое солдат из Алтайского края, а выживший Владислав Шпак получил три пулевых ранения и потратил на лечение около года.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.12.2020 20:10
acdc

Свободу Парню! Смерть издевателям. Кончать с дедовщиной надо.

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