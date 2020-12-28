Виктор Томенко показал фото со своей свадьбы в молодости

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в Instagram фото со своей свадьбы в юные годы. Именно сегодня, 28 декабря, глава региона и его супруга Татьяна отмечают 30-ю годовщину со дня заключения брака.

"Самое главное и ценное в жизни – это семья. Неужели 30 лет прошло с того самого дня?!... С праздником, любимая!" – написал Виктор Томенко.

Ранее губернатор рассказал, что жемчужную свадьбу они с супругой отметят "очень скромно и тепло" в домашней обстановке. Он также добавил, что на юбилей должна прилететь дочь Галина, которая живет в Москве.