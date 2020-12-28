Виктор Томенко показал фото со своей свадьбы в молодости

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал в Instagram фото со своей свадьбы в юные годы. Именно сегодня, 28 декабря, глава региона и его супруга Татьяна отмечают 30-ю годовщину со дня заключения брака.
"Самое главное и ценное в жизни – это семья. Неужели 30 лет прошло с того самого дня?!... С праздником, любимая!" – написал Виктор Томенко.
Ранее губернатор рассказал, что жемчужную свадьбу они с супругой отметят "очень скромно и тепло" в домашней обстановке. Он также добавил, что на юбилей должна прилететь дочь Галина, которая живет в Москве.
Комментарии
Да молоток " Томеныч"! Прелестная пара! Красавцы! Люди!
Сделай так чтоб нам то пожить ещё...тожь..
.Молодец хоть трубы оперативно начали менять тепло-централей и водопровода. Хоть асфальтировать улицы нормально стали. А то ну крындец был.
Работодатели вот суки, зарплаты по 200-400 баксов, ниже чем у Китайцев.
Эти работодатели ведь случись чё, первыми загорятся. И на дыбу то первыми пойдут. Так не гоже морить люд простой голодом. Пашут бедные до пота на лапшу доширак ,да на калоши китайские.Зайдите в трамвай, прокатитесь, посмотрите как там люди одеты. Их большинство.
Наследство конечно не лёгкое после Карлина досталось Томенко.(((