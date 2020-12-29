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До -9 градусов потеплеет в Алтайском крае 29 декабря

, ИА "Амител"
Осадков при этом не ожидается
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Холодный день с потеплением по югу установится в Алтайском крае во вторник, 29 декабря. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от -14 до -19 градусов, а местами по югу потеплеет до -9 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, на дорогах – гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от -17 до -19 градусов. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков, но ожидаются изморозь и гололедица. Скорость ветра в краевой столице не превысит 8 метров секунду.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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