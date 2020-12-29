Движение пригородных поездов изменится в новогодние праздники на Алтае

В Новый год в Алтайском крае изменится движение пригородных поездов. По некоторым маршрутам их назначат, а по другим отменят, пишет официальный сайт Алтайского края.
31 декабря в 9 часов 4 минуты из Барнаула в Ребриху отправится поезд № 6111. Он прибудет в 12 часов 6 минут. В 13 часов 38 минут поезд № 6112 выйдет из Ребрихи. В краевую столицу он прибудет в 16 часов 36 минут. На это же время эти пригородные поезда назначены 5 и 7 января.
Также 31 декабря отменят электропоезд № 6234 Барнаул – Аламбай (отправление в 20 часов 47 минут, прибытие в 00 часов 18 минут). В первый день нового, 2021 года отменят целый ряд пригородных поездов:
- № 6233 сообщением Аламбай – Барнаул (отправление в 3 часа 25 минут, прибытие в 7 часов 5 минут);
- № 6001 сообщением Озерки – Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут);
- № 6003 сообщением Усть-Тальменская – Барнаул (отправление в 6 часов 57 минут, прибытие в 8 часов 43 минуты);
- № 6006 сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 6 часов 24 минуты, прибытие в 8 часов 21 минуту);
- № 6005 сообщением Красный Боец – Барнаул (отправление в 10 часов 5 минут, прибытие в 12 часов);
- № 6222 сообщением Барнаул – Тягун (отправление в 7 часов 31 минуту, прибытие в 10 часов 39 минут);
- № 6221 сообщением Тягун – Барнаул (отправление в 12 часов 31 минуту, прибытие в 15 часов 50 минут);
- № 6111 сообщением Барнаул – Ребриха (отправление в 9 часов 4 минуты, прибытие в 12 часов 6 минут);
- № 6112 сообщением Ребриха – Барнаул (отправление в 13 часов 38 минут, прибытие в 16 часов 36 минут).
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