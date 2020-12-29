Движение пригородных поездов изменится в новогодние праздники на Алтае

В Новый год в Алтайском крае изменится движение пригородных поездов. По некоторым маршрутам их назначат, а по другим отменят, пишет официальный сайт Алтайского края.

31 декабря в 9 часов 4 минуты из Барнаула в Ребриху отправится поезд № 6111. Он прибудет в 12 часов 6 минут. В 13 часов 38 минут поезд № 6112 выйдет из Ребрихи. В краевую столицу он прибудет в 16 часов 36 минут. На это же время эти пригородные поезда назначены 5 и 7 января.

Также 31 декабря отменят электропоезд № 6234 Барнаул – Аламбай (отправление в 20 часов 47 минут, прибытие в 00 часов 18 минут). В первый день нового, 2021 года отменят целый ряд пригородных поездов: