Рядом с Нагорным парком в Барнауле может появиться новый жилой комплекс

Рядом с Нагорным парком в Барнауле освободился земельный участок, который можно использовать для строительства жилья. Площадь территории составляет около 30 соток и на них вполне может разместиться новый жилой комплекс.

Как пишет "Алтайский портал недвижимости", объект выставили на продажу на Avito за 45 млн рублей. Собственник уточняет, что землю можно использовать под индивидуальное жилое строительство, уже подведены электричество, вода, канализация и газ.

При этом продавец не указывает точный адрес, однако согласно базе ЕГРН, данная земля отнесена к зоне Ж-4, на которой можно строить таунхаусы до трех этажей. Кроме того, на участке разрешается размещать магазины, кафе, спортивные объекты, музеи, гостиницы, храмы, деловые центры и прочие здания с такими же предельно допустимыми параметрами по высоте.