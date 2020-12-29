40 новых столовых создали в алтайских малокомплектных школах

В 2020 году для организации горячего питания для учеников младших классов в 40 школах создали новые пищеблоки. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

"На необходимые виды работ по ремонту, а также на закупку мебели и посуды для малокомплектных школ из средств муниципальных бюджетов направили около 15 миллионов рублей, и около 10 миллионов поступило из краевого бюджета на приобретение технологического оборудования", – говорится в сообщении.

Для столовых приобрели холодильники, разделочные столы, гастроемкости, термосы и обновили посуду. В некоторых школах открыли дополнительные ставки поваров.