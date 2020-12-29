Новое оборудование для особенных детей поступило в Алтайский край

Новое оборудование для реабилитационных занятий с детьми на дому поступило в филиал по Курьинскому району Комплексного центра соцобслуживания населения Усть-Калманского района.

Как пишет пресс-служба Минсоцзащиты Алтайского края, сейчас в филиале числится 70 детей, из которых 13 проходят реабилитацию на дому. Новые модульные коврики позволят проводить комплекс упражнений на дому, а балансир поможет развивать речь.

Все оборудование мобильно, поэтому специалисты могут брать его с собой на надомные занятия с особенными детьми. В тренировках задействуют и других членов семьи: соцработники объяснят, как выполнять то или иное упражнение, а родственники это наглядно продемонстрируют.