В Алтайском крае рецидивист жестоко расправился с 90-летней женщиной

48-летнего рецидивиста в Алтайском крае признали виновным в убийстве и разбое. Об этом рассказали в региональном СК.

"По данным следствия и суда, в мае 2020 года в одном из сел Бийского района осужденный пришел в дом 90-летней местной жительницы с целью занять денежные средства. Получив отказ, злоумышленник нанес престарелой женщине твердым тупым предметом не менее шести ударов по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Злоумышленник взял у убитой более двух тысяч рублей и пропил их. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Ранее amic.ru писал о том, что неоднократно судимый житель Камня-на-Оби признан виновным в убийстве мужчины. Орудиями стали кулаки, осколки стекла, журнальный столик и нож.