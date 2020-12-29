Капитана теплохода осудили за опасные поездки по Телецкому озеру

Суд вынес приговор капитану теплохода, который 25 августа 2020 года нелегально перевозил пассажиров и транспорт по Телецкому озеру.

Эти действия были опасными для людей, которые рискнули воспользоваться услугами. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

"Теплоход с баржей не были оснащены спасательными и противопожарными средствами, леерным ограждением с защитными сетками, а также на пароме отсутствовало мачтовое устройство и помещение для пассажиров, что создавало реальную угрозу их жизни и здоровью", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, теплоход и баржа не проходили освидетельствования экспертами Российского Речного Регистра, а у судоводителя не было лицензии на перевозку грузов и пассажиров.

Незаконные действия пресекли сотрудники отдела уголовного розыска Алтайского линейного управления МВД России. Они установили причастность капитана к перевозке как минимум 15 пассажиров и семи транспортных средств.

На основании этих материалов Барнаульский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Судья признал капитана судна виновным и приговорил его к 15 тысячам рублей штрафа.