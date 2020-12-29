Стало известно, сколько классов закрыли из-за ковида в Барнауле

Менее 1% педагогов барнаульских школ находятся на больничном, на карантин закрыто семь классов, в том числе два по COVID-19, а также 11 групп в детских садах, из которых четыре – по коронавирусу. Об этом в ходе заседания городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции заявил замглавы администрации по соцполитике Александр Артемов.

Как пишет пресс-центр мэрии, заседание прошло в режиме видеоселекторной связи под руководством главы города Вячеслава Франка. В нем приняли участие заместители, главы комитетов, руководство Роспотребнадзора, Минздрава и других ведомств.

Как отметила начальник отдела надзора за гигиеной труда управления Роспотребнадзора Лариса Зубова, на данный момент в краевой столице стабилизировалась ситуация по COVID-19. В Барнауле сейчас не регистрируются заболевания гриппом, а заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 34%.

Главный врач-эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова сообщила, что сейчас в Барнауле в госпиталях задействовано 60% коек. Ведется подготовка к проведению вакцинации от коронавирусной инфекции, начато прививание медработников. "Всего в крае планируется привить от коронавирусной инфекции порядка 30% населения", – сказала она.

Франк напомнил, что в Барнауле и Алтайском крае в период с 15 декабря по 15 января запрещено проведение корпоративов, однако полиция и Роспотребнадзор уже выявили подобные мероприятия. Градоначальник отметил, что данную работу необходимо продолжать.