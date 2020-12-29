В приемной главы Бийска умер директор городского водоканала

Директор МУП Бийска "Водоканал" Геннадий Чумичев скончался в здании городской администрации, сообщает "Бийский рабочий".
По информации издания, в приемной у главы наукограда руководителю муниципального предприятия стало плохо.
Экстренно прибывшие медики попытались реанимировать Чумичева, но тщетно – мужчина скончался. Медики подозревают, что причиной смерти стал сердечный приступ. Точный диагноз назовут по итогам экспертизы.
Геннадий Чумичев возглавил МУП Бийска "Водоканал" 1 февраля 2016 года. До этого работал в ОАО "БийскэнергоТеплоТранзит", где занимал должность генерального директора.
Комментарии
Как у Сталина в приемной
А аульские водоканальщитки с Фунтиком грубят
Когда это произошло - до, во время или после приёма?