В России стартовала досрочная выдача пенсий за январь 2021 года

Часть российских пенсионеров получат свои пенсии за январь 2021 года досрочно. Выплаты стали зачислять со вторника, 29 декабря.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд России, пенсионерам, которые получают деньги через банк, средства за январь начинают переводить с 29 декабря. Тем, кто получает средства по почте 3-го числа, деньги доставят также 29 и 30 декабря. С 4 января пенсии начнут доставлять по привычному графику.

Пенсионный фонд начал перечислять средства "Почте России" еще в пятницу, 25 декабря, а с понедельника, 28 декабря, – банковским организациям. Таким образом, доставку всех средств ПФР закончит до конца 2020 года.