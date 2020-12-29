Россияне назвали самые востребованные на новогодние праздники профессии

Россияне назвали наиболее востребованные профессии в новогодние праздники. Более 42% опрошенных сервисом "Работа.ру" жителей страны уверены, что самыми необходимыми профессиями окажутся продавцы и кассиры.

Как пишет ТАСС, второе место по востребованности занимают курьеры – такой вариант выбрали 36% респондентов. 34% отметили важность медицинских работников. Также треть россиян уверены, что в новогодние праздники среди населения вырастет спрос на услуги водителей, а 23% обещают рост популярности на работу аниматоров.

Само исследование проводилось в декабре 2020 года во всех округах России, участие приняли более трех тысяч человек.