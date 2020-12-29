Более 3,1 млн случаев заражения COVID-19 подтверждено в России

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 27 002 новых зараженных коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число случаев инфекции в стране достигло 3 105 037.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+5641), второе место занимает Санкт-Петербург (+3757), третье – Московская область (+1547). Алтайский край, в котором за минувшие сутки выявили 212 новых случаев заражения, занимает 34-е место по стране.

С выздоровлением выписали 24 874 пациента, всего переболели 2 496 183 жителя страны. С подтвержденным коронавирусом скончались еще 562 человека, общее число летальных исходов на 29 декабря достигло 55 827.