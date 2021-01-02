Где в Барнауле и за сколько покататься на коньках в новогодние праздники?

В этом году на новогодние праздники мы будем отдыхать 11 дней. Пару из них необходимо выделить на встречу с близкими, еще денек – на то, чтобы просто поваляться на диване у телевизора. Однако нет ничего лучше, чем заняться спортом. В Барнауле все январские праздники, несмотря на пандемию коронавируса, будут работать катки и лыжные базы. На всех ледовых площадках города организуют прокат коньков. Всего в прокате будет более 1500 пар коньков. Стоимость услуги осталась на уровне прошлого года. Рассказываем, куда пойти, чтобы почувствовать себя Алиной Загитовой, Евгением Плющенко или Александром Овечкиным.