"Эффект йо-йо". Чем опасны разгрузочные дни и как правильно их проводить

Смотреть фильмы, встречаться с родными и друзьями и есть, есть, есть – именно так большинство россиян планируют провести новогодние каникулы. Если просмотры сериалов и кино никак не навредят нашему организму, то переедание чревато проблемами с пищеварением. Чтобы вновь обрести желаемую легкость и даже похудеть, мы иногда проводим пару дней на кефире и яблоках. В диетологии это называется разгрузкой, и 5 января отмечают Международный разгрузочный день. (Очень символично, не правда ли?) Кому полезны экспресс-диеты, а кому они противопоказаны, amic.ru узнал у специалистов в области диетологии и нутрициологии.

Яблоки, творог и рыба

Международный разгрузочный день появился несколько лет назад благодаря идее и стараниям участников сообщества "Календарь событий" и сервиса здорового питания Daily-menu.ru. Цель праздника – приобщить как можно больше жителей планеты к идее пищевой разгрузки в самый разгар новогодних праздников.

Алтайские диетологи говорят, что в разгрузочный день чаще всего употребляют один-два продукта. Это могут быть рыба, творог, овощи или фрукты. Врач-диетолог Алексей Шелягин подчеркивает: никогда не употребляйте нелюбимые продукты и не занижайте калорийность рациона.

Как рассчитать свою суточную норму калорий по формуле Харрисона-Бенедикта, мы рассказывали в материале "Спорт, сауна, скраб. Диетологи о том, как безопасно и эффективно похудеть к Новому году". Посчитайте – на самом деле это несложно и интересно.

"Есть люди, которые не любят творог, поэтому выбирать его для разгрузочного дня не стоит – сорветесь. Оптимальная калорийность в это время – 800-900 калорий. Это умеренный дефицит. Не забывайте и о пятиразовом питании: если есть меньше, метаболизм начнет замедляться, организм насторожится, "подумает", что с ним что-то хотят сделать и на следующий день будет "откат", то есть прибавка в весе, – говорит Алексей Шелягин.

По его словам, важно следить за питанием не только в разгрузочный день, но и в последующие дни. Если 5 января пить один кефир, а 6-го налечь на пиццу и шашлык, ваш организм этого не одобрит.

"Выход из разгрузочного дня должен быть постепенным, питание должно быть приближено к сбалансированному (в рационе в правильном соотношении поступают белки, углеводы, жиры, – прим. ред.), это не должна быть "обжираловка". Если сегодня разгрузочный день, завтра – загрузочный, а потом – разгрузочный, то человек будет набирать вес. Нельзя пугать организм. Такой эффект в медицине называется "эффект йо-йо" (чередование колебания массы тела – сначала потеря килограммов, а затем увеличение веса, – прим. ред.), по прототипу японской игрушки: чем сильнее ее бросают вниз, тем сильнее она стремится вверх", – говорит диетолог.

Поэтому если человек начинает злоупотреблять разгрузочными днями, это может привести к набору веса. И порой – до критичных показателей.

"Так можно набрать 10-20 и даже 30 килограммов, а потом ему придется выкарабкиваться из такой ловушки с помощью врача-диетолога. Один день посидеть на яблоках можно, но вот циклы разгрузочных дней лучше проводить под присмотром специалистов", – говорит Шелягин.

А нужно ли это вам?

За контроль во время разгрузочных дней радеет также диетолог и нутрициолог Наталья Бурмистрова. По ее мнению, творожные и фруктовые дни полезны только тем, кто худеет, но не может сбросить вес.

"Разгрузочные дни применяют в диетологии. Они необходимы, когда у худеющего человека наступает плато, то есть вес не уходит несколько недель. Тогда диетолог применяет разгрузочные дни. Смысла в плане снижения и здоровья для человека, который вчера ел все подряд, а сегодня решил устроить разгрузочный день, нет. Ни для организма, ни для похудения – эти килограммы через два-три дня вернутся", – говорит Наталья.

А вот тем, кто неделю новогодних каникул ел, как не в себя, эксперт предлагает применять не разгрузочные дни, а правильное питание. Если нужно похудеть – то с дефицитом калорий. Да, набранные за праздники килограммы в этом случае уйдут не за два дня, а за месяц. Но зато уже никогда не вернутся.

"Лучше настройтесь и пересмотрите свой рацион, жизнь. Проанализируйте, сколько ежедневно поступает белков, жиров и углеводов, какая норма воды. Подумайте лучше об этом, чем привязываться к разгрузочным дням", – рекомендует Наталья Бурмистрова.