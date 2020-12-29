Эксперты "Сбербанка" прогнозируют восстановление российской экономики к 2022 году

Занятость населения в России должна восстановиться к 2022 году. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка.

"В первом полугодии 2021 г. экономический рост начнет ускоряться. Докризисные квартальные объемы выпуска и занятость будут достигнуты к началу 2022 года", – сказано в работе.

Ключевым в восстановлении занятости и квартальных объемов выпуска станет частное потребление. Чистый экспорт и государственные расходы окажут сдерживающее влияние, считают аналитики.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о том, что спрос на нефть в 2021 году вырастет.