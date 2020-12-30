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Уборку сделает робот: как выбрать "умный" пылесос для дома

, ИА "Амител"
Роботы-пылесосы будут поддерживать порядок, даже когда вас нет рядом

Иногда трудно найти время на уборку дома. Тем более что в свободное время хочется отдыхать, а не заниматься домашними делами. В таком случае придет на помощь робот-пылесос – трудолюбивый помощник в домашнем хозяйстве. Он будет поддерживать чистоту полов, пока вы занимаетесь чем-то другим.

Также набирают популярность беспроводные ручные пылесосы. Маленький вес, низкий уровень шума, компактность и большое количество насадок делают устройства универсальными и практичными.

С помощью таких помощников справляться с бытовыми задачами можно гораздо быстрее и комфортнее. Рассмотрим популярные модели роботов и ручных пылесосов, которые можно купить в Барнауле в магазине AVplaza.ru

Роботы-пылесосы

Посмотрим на Ecovacs Deebot Slim 2. Он очень тонкий, с хорошо продуманной конструкцией. Одного заряда этого пылесоса достаточно на уборку 80-ти квадратных метров в стандартном режиме работы. Однако данной модели не хватает функции влажной уборки.

Один из самых популярных моющих роботов-пылесосов – Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P. Для влажной уборки предусмотрено три режима подачи воды. С их помощью вы контролируете количество подаваемой жидкости на микрофибру, которая крепится к нижней части корпуса пылесоса и идет в комплекте с ним.

Mop P оснащен 11 датчиками, которые безошибочно определяют препятствия. Они также позволяют строить карту уборки вашей квартиры. Например, простыми действиями на смартфоне вы можете ограничить зону мытья, выбрав только загрязненный участок. 

Если вам нужен еще более мощный робот-пылесос, то для вас подойдет Viomi V2 Pro. Это новинка от знаменитого суббренда компании Xiaomi. Главными отличиями новой модели являются совмещенный контейнер для сухого мусора и воды, а также новый смешанный режим уборки.

Заряда Viomi V2 Pro хватает для уборки 150 квадратных метров. Он легко преодолевает препятствия до 2 сантиметров. Робот-пылесос обладает повышенной мощностью всасывания – до 2100 Па. Это достаточно высокий показатель даже для линейки роботов компании Xiaomi.

Viomi V2 Pro оборудован LDS-датчиком, предназначенным для сканирования пространства и построения карты помещения. Карта делает уборку быстрее и эффективнее, поскольку робот-пылесос может заранее планировать траекторию движения.

Управлять работой робота можно из любой точки мира через специальное приложение Mi Home. Нужно только предварительно скачать и установить его на свой смартфон.

Ручные пылесосы

Ручные вертикальные пылесосы созданы как более удобная и мобильная альтернатива обычным сетевым моделям. Они мало весят, занимают немного места и позволяют забраться туда, куда с традиционным пылесосом просто не залезть. У беспроводных пылесосов богатая комплектация насадок, с помощью которых можно чистить не только напольное покрытие, но и мебель, одежду, автомобиль. Они также работают без проводов и ими удобно управлять одной рукой. 

Рассмотрим беспроводной пылесос на примере модели Xiaomi Jimmy JV51. Строение таких пылесосов у всех идентичное. Основные компоненты – двигатель, фильтр и ручка, они крепятся к трубе, через которую в контейнер попадают пыль и иные загрязнения.

Далее – насадки. Для каждой задачи своя насадка, которая делает уборку удобной.

Еще один популярный пылесос от Xiaomi – Jimmy JV85 Pro. Мощность такого прибора – 600 Вт. При использовании экорежима одного заряда батареи хватит на чистку 550 квадратных метров.

Несмотря на довольно большую мощность, работает он достаточно тихо, уровень шума составляет 72 дБ. Весит данная модель в собранном состоянии всего 1,2 кг. 

Есть и упрощенные модели – например, Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C. Его мощность – 350 Вт, а одного заряда аккумулятора в стандартном режиме хватит на 150 квадратных метров. Уровень шума уже 75 дБ. Этот ручной пылесос прекрасно подойдет для уборки небольших квартир. Очень компактная модель.

Производитель также ответственно относится к качеству уборки: в пылесосы ставят НЕРА-фильтры, которые улавливают частицы размером до 0,3 мм.

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Комментарии

30.12.2020 11:03
- гость -

наиболее наглядное представление данных роботов - это процесс их чистки.

так же очень интересует сколько работает и заряжается прибор? 10 мин работы к 2 часам зарядки? и ресурс батареи 500 циклов?

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