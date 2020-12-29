Песков отказался комментировать слова Жириновского о преемниках Путина

Размышления о преемниках Путина обычно ничем не подкреплены. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес. <...> Поэтому это было всегда и, наверное, так всегда и будет. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу", – цитируют Пескова РИА Новости.

По его словам, суждения Жириновского, скорее всего, основываются на его политическом опыте.

Ранее Жириновский назвал возможных преемников Путина. В его список вошел Михаил Мишустин, Сергей Шойгу и Сергей Нарышкин.