Скульпторы закончили работу над композицией с благодарностью врачам в центре Барнаула

В центре Барнаула завершились работы над скульптурой "Спасибо врачам". Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Бригада из пяти мастеров не прекращала работу даже в экстремально морозные дни", – отметили в сообщении.

В администрации города добавили, что композиция будет радовать людей столько, сколько позволят погодные условия.

Ранее скульптуру в процессе работы показал барнаульский фотограф Олег Укладов. Создавали ее даже в сорокоградусные морозы.

Посмотреть на результаты многодневной работы команды профессионалов можно на площади Советов рядом с памятником Ленину. В вечернее время композицию будут подсвечивать.