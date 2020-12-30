Сотрудницу районной администрации на Алтае осудили за хищение из бюджета

Суд рассмотрел дело в отношении бывшего начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Солонешенского района Алтайского края. Женщину обвиняли в хищении 633 тысяч рублей из бюджетных средств.

"Как установлено в судебном заседании, используя свое служебное положение, муниципальный служащий систематически осуществляла хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств, принадлежащих администрации района, с помощью изготовления платежных документов с указанием в них завышенных сумм подлежащей ей к выплате заработной платы, пособия по временной нетрудоспособности и выплаты не полагающихся ей компенсаций расходов по оплате ГСМ", – пишет региональная прокуратура.

С учетом личности подсудимой и смягчающих обстоятельств суд приговорил ее к двум годам условно.