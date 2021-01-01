Как подготовиться к новогодним прогулкам, чтобы ребенок не потерялся в толпе

Потерять ребенка в снежном городке, где толпы народа, проще простого. А в грядущие новогодние каникулы в таких местах наверняка будет больше посетителей, чем раньше, потому что массовые мероприятия в помещениях запретили из-за коронавируса. В этом материале мы собрали правила, которые помогут вам не упускать малыша из виду или быстро найти его, если он все-таки потерялся.

– Одевайте ребенка ярко, рекомендует поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Так будет проще держать его в поле зрения, а если он потерялся – искать.

– Сфотографируйте ребенка в верхней одежде перед прогулкой. Это также упростит поиски, если вам придется обращаться за помощью к посторонним.

– Вложите ребенку в карман записку с вашим домашним адресом, именами родителей и их номерами телефонов (лучше, конечно, чтобы ребенок знал все наизусть), предупредите его об этом. Записка выручит, если у ребенка еще нет своего телефона, и ему придут на выручку чужие люди.

– Перед тем как начать кататься с горки, бегать по лабиринтам и т. д., обойдите с ребенком снежный городок, чтобы он лучше в нем ориентировался. Проговорите с ним алгоритм действий, если он потеряется: потерялся – оставайся на месте и громко зови родителей, проси помощи у окружающих: взрослых с детьми, полицейских и тех, кто здесь работает.

– Чтобы мимо ребенка не проходили, научите его правильно обращаться к людям: говорить нужно с конкретным человеком, смотреть ему в лицо, произносить слова четко. Психологи советуют заранее потренироваться дома и выучить примерный текст: "Здравствуйте! Я потерял родителей. Пожалуйста, помогите мне! Позвоните моей маме (папе) и скажите, где я. Если они не возьмут трубку, вызовите полицию или спасателей".

– Если в снежном городке дежурят полицейские, попросите их дать оповещение по громкой связи и проконтролировать выходы с территории. Вовлекайте в поиски прохожих (здесь понадобится фотография с ребенком). Чем быстрее вы начнете искать, тем скорее найдете.