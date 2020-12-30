АЕМ Холдинг приглашает барнаульцев стать участниками зимнего тест-драйва

АЕМ Холдинг приглашает на зимний тест-драйв автомобилей Toyota, Lexus, Volkswagen и Kia. Новогодние выходные – отличное время, чтобы оценить возможности и уникальные преимущества этих брендов, открывая новые дороги.

С 4 по 10 января автосалоны работают с 9:00 до 17:00. Для участия в поездках необходимо заранее записаться.

И, конечно, у вас есть возможность приобрести машину мечты в качестве новогоднего или рождественского подарка. До конца декабря и в январе действуют выгодные предложения на покупку и обмен вашего автомобиля на новый.

"Желаем, чтобы каждый из вас в новом году нашел то, что давно искал. Пусть все сбудется", – говорят представители АЕМ Холдинга.

Команда АЕМ Холдинга также поздравляет читателей amic.ru с наступающим Новым годом.

"Лексус-Барнаул"

Адрес: Павловский тракт, 164 А

Тел: +7 (3852) 23-22-22

@lexusbarnaul⠀



"Тойота Центр Барнаул"

Адрес: Павловский тракт, 164

Тел: +7 (3852) 23-23-23

@toyotabarnaul



"АлтайЕвроМоторс"

Адрес: Попова, 165

Тел: +7 (3852) 23-00-00

@volkswagenbarnaul



"КИА Центр Барнаул"

Адрес: Павловский тракт, 164

Тел: +7 (3852) 282-282

@kiabarnaul