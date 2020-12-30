АЕМ Холдинг приглашает барнаульцев стать участниками зимнего тест-драйва

АЕМ Холдинг приглашает на зимний тест-драйв автомобилей Toyota, Lexus, Volkswagen и Kia. Новогодние выходные – отличное время, чтобы оценить возможности и уникальные преимущества этих брендов, открывая новые дороги.
С 4 по 10 января автосалоны работают с 9:00 до 17:00. Для участия в поездках необходимо заранее записаться.
И, конечно, у вас есть возможность приобрести машину мечты в качестве новогоднего или рождественского подарка. До конца декабря и в январе действуют выгодные предложения на покупку и обмен вашего автомобиля на новый.
"Желаем, чтобы каждый из вас в новом году нашел то, что давно искал. Пусть все сбудется", – говорят представители АЕМ Холдинга.
Команда АЕМ Холдинга также поздравляет читателей amic.ru с наступающим Новым годом.
"Лексус-Барнаул"
Адрес: Павловский тракт, 164 А
Тел: +7 (3852) 23-22-22
@lexusbarnaul⠀
"Тойота Центр Барнаул"
Адрес: Павловский тракт, 164
Тел: +7 (3852) 23-23-23
@toyotabarnaul
"АлтайЕвроМоторс"
Адрес: Попова, 165
Тел: +7 (3852) 23-00-00
@volkswagenbarnaul
"КИА Центр Барнаул"
Адрес: Павловский тракт, 164
Тел: +7 (3852) 282-282
@kiabarnaul