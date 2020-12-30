Власти Алтайского края прокомментировали скачок смертности

Аномальный прирост смертности в ноябре 2020 года в сравнении с аналогичным месяцем 2019-го прокомментировали amic.ru в пресс-службе правительства Алтайского края.

В ноябре показатель по сравнению с прошлогодним вырос на 85,3%, а в октябре – на 62,3%. Это намного выше, чем в предыдущие месяцы.

"Октябрь и ноябрь текущего года действительно стали для края очень тяжелыми, – уточнили региональные власти. – Вторая волна пандемии коронавируса вместе с резким эпидподъемом по ОРВИ и гриппу привели к серьезным потерям".

Вместе с тем по итогам 11 месяцев статистика смертности в Алтайском крае демонстрирует более благоприятную динамику, чем в среднем по России и Сибири, обратили внимание в региональном правительстве.

Так, если в регионе с января по ноябрь рост смертности составил 11,7%, то в Сибири – 12,5%, а в России – и вовсе 13,9%.

Ранее всплеск смертности прокомментировал глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов. Он выразил уверенность, что в декабре статистика сгладится, и регион уже не будет в числе антилидеров по приросту смертельных случаев за месяц.

Как уже писал amic.ru, регион вошел в пятерку регионов России с наибольшим приростом смертности в ноябре 2020 года в сравнении с аналогичным месяцем 2019-го.