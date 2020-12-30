Власти Алтайского края прокомментировали скачок смертности

Аномальный прирост смертности в ноябре 2020 года в сравнении с аналогичным месяцем 2019-го прокомментировали amic.ru в пресс-службе правительства Алтайского края.
В ноябре показатель по сравнению с прошлогодним вырос на 85,3%, а в октябре – на 62,3%. Это намного выше, чем в предыдущие месяцы.
"Октябрь и ноябрь текущего года действительно стали для края очень тяжелыми, – уточнили региональные власти. – Вторая волна пандемии коронавируса вместе с резким эпидподъемом по ОРВИ и гриппу привели к серьезным потерям".
Вместе с тем по итогам 11 месяцев статистика смертности в Алтайском крае демонстрирует более благоприятную динамику, чем в среднем по России и Сибири, обратили внимание в региональном правительстве.
Так, если в регионе с января по ноябрь рост смертности составил 11,7%, то в Сибири – 12,5%, а в России – и вовсе 13,9%.
Ранее всплеск смертности прокомментировал глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов. Он выразил уверенность, что в декабре статистика сгладится, и регион уже не будет в числе антилидеров по приросту смертельных случаев за месяц.
Как уже писал amic.ru, регион вошел в пятерку регионов России с наибольшим приростом смертности в ноябре 2020 года в сравнении с аналогичным месяцем 2019-го.
Комментарии
Главное выбрать правильный период.
Прирост ..умерших
За статистикой людей не видят
А если предположить что ваша статистика сильно приукрашена на фоне остальных регионов? Тогда за золотую середину можно и медали выдавать?!
Статистика, такая статистика. Но больше всего бесит, что людей вообще за баранов считают.
Баранов кормят, а нас только стригут.
Своей вины вообще не видят?
Губер-присланый за падёж грамоту от хозяина получил
убер-присланый за падёж грамоту от хозяина получил
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Президент строжился, что все губернаторы несут ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Теперь понятно, что речь шла о грамотах.
Летом было ясно, что будет скачок смертности осенью. Не надо было проводить день города. И школы надо было сразу на дистант переводить, еще с начала учебного года. Наложилось одно на другое, и получили, что получили. Но свои же мозги другим не вставишь.