Россиянам рассказали о главной ошибке при лечении похмелья

Справиться с похмельем поможет восстановление водно-солевого баланса, вывод токсинов и снятие болевых симптомов. В свою очередь, повторные дозы алкоголя с утра лишь ненадолго улучшат ситуацию, задержав вывод вредных веществ из организма.

Как пишет "МК", лечить "подобное подобным" вредно для организма, поскольку по итогу количество продуктов переработки алкоголя только увеличивается. Кроме того, не стоит усердствовать в народных методах. К примеру, рассол, который содержит большое количество минералов, восстановит водно-солевой баланс, однако слишком большое количество усилит отек и нагрузку на сердце.

Кроме того, не стоит лечить похмелье на голодный желудок – нужно предварительно поесть горячего бульона или умеренно жирной пищи. Жир мешает впитываться оставшемуся алкоголю и воздействовать на организм, а калории восстанавливают уровень глюкозы.

Также стоит обратить внимание на дорогие лекарства от похмелья. При их употреблении необходимо понимать, какой будет эффект. Иногда лучше воспользоваться обычным активированным углем и витаминами С и В.