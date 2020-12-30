Россиянам рассказали о главной ошибке при лечении похмелья

Справиться с похмельем поможет восстановление водно-солевого баланса, вывод токсинов и снятие болевых симптомов. В свою очередь, повторные дозы алкоголя с утра лишь ненадолго улучшат ситуацию, задержав вывод вредных веществ из организма.
Как пишет "МК", лечить "подобное подобным" вредно для организма, поскольку по итогу количество продуктов переработки алкоголя только увеличивается. Кроме того, не стоит усердствовать в народных методах. К примеру, рассол, который содержит большое количество минералов, восстановит водно-солевой баланс, однако слишком большое количество усилит отек и нагрузку на сердце.
Кроме того, не стоит лечить похмелье на голодный желудок – нужно предварительно поесть горячего бульона или умеренно жирной пищи. Жир мешает впитываться оставшемуся алкоголю и воздействовать на организм, а калории восстанавливают уровень глюкозы.
Также стоит обратить внимание на дорогие лекарства от похмелья. При их употреблении необходимо понимать, какой будет эффект. Иногда лучше воспользоваться обычным активированным углем и витаминами С и В.
Комментарии
что это? Все методы забраковали, а товарищи умники, забыли рассказать как тогда лечить.
Вот от таких советов люди и умирают.
Надо обязательно 50 грамм,и через 20 минут ещё 50 грамм.А потом есть и спать. И всё будет хорошо. Суженные сосуды просто необходимо расширить ,пока инфаркт не пришел . Сердцу очень туго качать кровь через суженыне сосуды.
Мне всегда помогает горячий душ.
Главная ошибка - тянуть всякую чуждую организму пакость в рот.
Воды надо как можно больше пить, чтобы быстрее токсины выводились из организма. И чтобы кровь не сгущалась. Густую кровь сердцу тяжелее проталкивать.
надо правильно выспаться, принять душ, слопать хаш , выпить стопачку и еще поспать
если стопачка и хаш не лезут, сначала полисорб+фосфалюгель
спать
потом хаш +стопачку
30.12.2020 15:39
- гость -
Эстетка, как заранее ты хаш готовишь?
Хаш ставится варится с вечера, это круче , чем холодец.
с говядины, и только !!! ноги , колени , главное чтобы много было хондроитина
утром, когда готов , туда крошится лаваш сухой и жрецца под вкусненькую
как то съели под хаш 8 или 9? 0,7
начали в 8 утра.
Справиться с похмельем поможет.... умеренность в потреблении.