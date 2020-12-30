Как выбрать умные часы для ребенка: шесть факторов, которые нельзя не учесть

Умные часы в 2020 году стали настоящим хитом. Если раньше брендов смарт-часов было всего несколько, то сейчас их выпускают почти все производители смартфонов. Сами часы стали полезным, интересным и функциональным подарком как для взрослых, так и для детей. Expertology подготовили интересный материал, где сравнили разные модели смарт-часов. Выбор очень большой. И поэтому важно понять, на что же обратить внимание при выборе умных гаджетов, особенно для ребенка.

Базовые опции

Стандартный набор функций есть в любых умных часах для детей. К их числу можно отнести голосовой чат, звонки (обратные в том числе), определение местоположения и прочее. Не менее полезными могут оказаться такие опции, как камера, фонарик, расширенная книга контактов.

Совет: Выбранный набор функций должен соответствовать возрасту ребенка. Если, к примеру, малышу 6 лет, покупка гаджета с непонятными для него функциями не оправданна.

Индикаторы здоровья

Детские смарт-часы – это подстраховка для родителей. Современные умные часы включают полезные опции взрослых гаджетов схожего типа (фитнес-браслетов): расход калорий, контроль сна и пр. Взрослые при необходимости могут отследить активность ребенка в удаленном режиме (особо актуально, к примеру, при нахождении детей далеко от дома).

Дизайн устройства

Умные часы должны быть не только практичными, но и визуально приятными. Детям придутся по душе яркие, эргономичные гаджеты всевозможных оттенков. Подросткам понравятся более лаконичные, стильные модели.

Ремешок изделия – важный элемент, от которого зависит удобство ношения изделия. Он может быть резиновым, силиконовым либо пластиковым (используется мягкий материал). На ощупь ремешок должен быть приятен, но вместе с тем достаточно прочен. Регуляцию лучше выбирать с запасом.

Тип управления так же важен: бренды предлагают кнопочные и дисплейные модели. Что касается управления, то производители предлагают кнопочные изделия и модели с сенсорным дисплеем. Последний вариант становится все актуальнее. Но учитывайте один момент: цветной качественный дисплей сильно влияет на цену продукта.

Прочие характеристики

Водонепроницаемость – полезная опция умных часов: ребенку не придется каждый раз при мытье рук снимать гаджет. Но нельзя не учесть, что защита от брызг воды еще не подразумевает полноценную водонепроницаемость (купаться с этими часами нельзя). Хотя на рынке можно встретить и полностью водонепроницаемые изделия, но цена их выделяется на фоне большинства моделей.

Ударопрочность – тоже не лишняя характеристика для умных часов: активные игры будут не страшны гаджету.

Степень автономности

Длительность работы смарт-часов важна, особенно если ребенок будет эксплуатировать их часто и активно. Так, в режиме ожидания гаджет может проработать без подзарядки около недели. Но в случае постоянно включенной опции GPS-трекинга период работы сократится до нескольких часов (максимум – пары дней). Если вы планируете регулярно отслеживать местоположение чада, рекомендуем обратить внимание на емкостные модели умных часов (от 300 мАч).

Связь с родительским смартфоном

При наличии бесперебойной связи посредством смартфона можно наладить постоянный контакт ребенка с родителями. Для этого потребуется доступ к Wi-Fi и мобильному интернету. А значит, понадобится и SIM-карта.

Чтобы наладить связь двух устройств, нужно активировать карту, скачать приложение и обеспечить сопряжение гаджетов. Таким образом, появится двусторонняя связь: ребенок сможет совершать звонки.

Отметим, что некоторые модели умных часов позволяют совершать удаленно скрытый звонок. Это означает, что взрослый может позвонить ребенку в любое время (тот не узнает об этом) и услышать, что происходит рядом с ребенком.