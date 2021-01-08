Постпраздничный синдром. Как правильно настроиться на работу 11 января

Новогодние каникулы в самом разгаре, а вас уже бросает в пот от мысли о выходе на работу? Не переживайте, такое чувство испытывают 40% россиян, которые отдыхали с 31 декабря по 10 января. Amic.ru узнал, как избежать постпраздничной хандры и быстро переключиться с режима "отдых" на режим "работа".

Правило № 1. Здоровое питание

Новогодний стол не считается праздничным, если на нем нет шампанского, оливье, сельди под шубой, бутербродов с маслом и икрой и других традиционных "вредностей". Такое меню не назовешь диетическим. И если питаться так все десять дней каникул, проблем со здоровьем не избежать.

Эксперты советуют перейти на привычный режим питания за несколько дней до выхода на работу. Это не только убережет вас от лишних килограммов, но и не позволит организму испытать стресс, говорит врач-диетолог Алексей Шелягин.

"Ладно, ужин с 31 декабря на 1 января, но если у нас таких ужинов десять подряд и все с доеданием салатов с майонезом? В этом случае можно легко прибавить 3-5 кг. Поэтому все же вредные продукты лучше есть в 13-15 часов. В это время обмен веществ активный, калории будут израсходованы и не уйдут в жир. Во второй половине дня, когда происходит замедление метаболизма, от недиетических продуктов лучше отказаться. Так праздники пройдут без "осложнений" для пищеварения и талии", – отмечает эксперт.

Правило № 2. "Рабочий" режим сна

Отойти от привычного режима сна в новогоднюю ночь можно и даже нужно. Но все остальные дни каникул ложиться спать в пять утра и вставать в 14 часов эксперты не рекомендуют: адаптация к рабочим будням будет болезненной. 8, 9 и 10 января ложитесь и вставайте почти как в рабочий день. Это поможет заранее адаптироваться к выходу на работу.

"Режим повышает стрессоустойчивость. Если мы ложимся в четыре часа утра, встаем в час дня, а потом наоборот, то вредим сами себе. Если вы ежедневно встаете на работу в семь утра, то в выходные можете поспать до девяти. Так ваш режим не будет нарушен, а первая рабочая неделя не превратится в кошмар. Пользу режима хорошо демонстрируют дети, если они живут по распорядку, то более спокойные, чем "безрежимные" сверстники", – рассказывает доцент кафедры социальной психологии АлтГУ, практикующий психолог Светлана Даренских.

Правило № 3. Занятия спортом

Чтобы не быть разбитным в первый рабочий день, психолог советует в новогодние каникулы не валяться на диване, а посвятить время активному отдыху.

"Если вы все восемь дней просидите дома, никуда не пойдете, будете только смотреть телевизор и валяться на диване, то собрать себя "по частям" 11 января будет сложно. Обязательно несколько часов в день уделите активному отдыху, покатайтесь на лыжах, коньках, прогуляйтесь по городу, сходите на елку. В таком динамичном и активном состоянии легче вернуться в рабочий график", – говорит Светлана Даренских.

Правило № 4. Планирование

11 января не окунайтесь в работу с головой: от этого никому не будет пользы. Лучше займитесь планированием: составьте список дел, которые необходимо выполнить в первую очередь, завершите прошлогодние "хвосты", сделайте план-график на ближайшие два-три месяца, проверьте письма на электронной почте, купите канцелярию или что-то полезное для рабочего места.

"Наведите порядок на рабочем месте, рассортируйте бумаги, выкиньте ненужные вещи. Не назначайте важных встреч и командировок, а занимайтесь более простыми делами. Если всегда засиживаетесь на работе допоздна, откажитесь от этой привычки хотя бы в первые рабочие дни", – отмечает Даренских.

Правило № 5. Работа на позитиве

Выходить из праздничного "виража" может быть трудно, поэтому задайте себе установку сделать это, наоборот, легко и позитивно. Улыбайтесь весь день и заражайте хорошим настроением коллег, на обеденном перерыве обсуждайте новогодние приключения, делитесь впечатлениями, новостями, эмоциями.

"Обычно мы рады видеть своих коллег после длинного отдыха. Мы чаще всего много разговариваем, пьем чай, делимся фотографиями, и это уже считается включением в трудовую деятельность. Поэтому не ругайте себя, если какое-то время вы уделите этому ритуалу", – советует Светлана Даренских.