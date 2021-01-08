Пятница, 8 Январь, 11:00

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,88
€ 90,79
-23°


3332142 +0
Обь
-3см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Постпраздничный синдром. Как правильно настроиться на работу 11 января

, ИА "Амител"
Психологи плохого не посоветуют
В офисе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В офисе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новогодние каникулы в самом разгаре, а вас уже бросает в пот от мысли о выходе на работу? Не переживайте, такое чувство испытывают 40% россиян, которые отдыхали с 31 декабря по 10 января. Amic.ru узнал, как избежать постпраздничной хандры и быстро переключиться с режима "отдых" на режим "работа".

Правило № 1. Здоровое питание

Новогодний стол не считается праздничным, если на нем нет шампанского, оливье, сельди под шубой, бутербродов с маслом и икрой и других традиционных "вредностей". Такое меню не назовешь диетическим. И если питаться так все десять дней каникул, проблем со здоровьем не избежать.

Эксперты советуют перейти на привычный режим питания за несколько дней до выхода на работу. Это не только убережет вас от лишних килограммов, но и не позволит организму испытать стресс, говорит врач-диетолог Алексей Шелягин.

"Ладно, ужин с 31 декабря на 1 января, но если у нас таких ужинов десять подряд и все с доеданием салатов с майонезом? В этом случае можно легко прибавить 3-5 кг. Поэтому все же вредные продукты лучше есть в 13-15 часов. В это время обмен веществ активный, калории будут израсходованы и не уйдут в жир. Во второй половине дня, когда происходит замедление метаболизма, от недиетических продуктов лучше отказаться. Так праздники пройдут без "осложнений" для пищеварения и талии", – отмечает эксперт.

Правило № 2. "Рабочий" режим сна

Отойти от привычного режима сна в новогоднюю ночь можно и даже нужно. Но все остальные дни каникул ложиться спать в пять утра и вставать в 14 часов эксперты не рекомендуют: адаптация к рабочим будням будет болезненной. 8, 9 и 10 января ложитесь и вставайте почти как в рабочий день. Это поможет заранее адаптироваться к выходу на работу.

"Режим повышает стрессоустойчивость. Если мы ложимся в четыре часа утра, встаем в час дня, а потом наоборот, то вредим сами себе. Если вы ежедневно встаете на работу в семь утра, то в выходные можете поспать до девяти. Так ваш режим не будет нарушен, а первая рабочая неделя не превратится в кошмар. Пользу режима хорошо демонстрируют дети, если они живут по распорядку, то более спокойные, чем "безрежимные" сверстники", – рассказывает доцент кафедры социальной психологии АлтГУ, практикующий психолог Светлана Даренских.

Правило № 3. Занятия спортом

Чтобы не быть разбитным в первый рабочий день, психолог советует в новогодние каникулы не валяться на диване, а посвятить время активному отдыху.

"Если вы все восемь дней просидите дома, никуда не пойдете, будете только смотреть телевизор и валяться на диване, то собрать себя "по частям" 11 января будет сложно. Обязательно несколько часов в день уделите активному отдыху, покатайтесь на лыжах, коньках, прогуляйтесь по городу, сходите на елку. В таком динамичном и активном состоянии легче вернуться в рабочий график", – говорит Светлана Даренских.

Правило № 4. Планирование

11 января не окунайтесь в работу с головой: от этого никому не будет пользы. Лучше займитесь планированием: составьте список дел, которые необходимо выполнить в первую очередь, завершите прошлогодние "хвосты", сделайте план-график на ближайшие два-три месяца, проверьте письма на электронной почте, купите канцелярию или что-то полезное для рабочего места.

"Наведите порядок на рабочем месте, рассортируйте бумаги, выкиньте ненужные вещи. Не назначайте важных встреч и командировок, а занимайтесь более простыми делами. Если всегда засиживаетесь на работе допоздна, откажитесь от этой привычки хотя бы в первые рабочие дни", – отмечает Даренских.

Правило № 5. Работа на позитиве

Выходить из праздничного "виража" может быть трудно, поэтому задайте себе установку сделать это, наоборот, легко и позитивно. Улыбайтесь весь день и заражайте хорошим настроением коллег, на обеденном перерыве обсуждайте новогодние приключения, делитесь впечатлениями, новостями, эмоциями.

"Обычно мы рады видеть своих коллег после длинного отдыха. Мы чаще всего много разговариваем, пьем чай, делимся фотографиями, и это уже считается включением в трудовую деятельность. Поэтому не ругайте себя, если какое-то время вы уделите этому ритуалу", – советует Светлана Даренских.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
10:54
Антимасочников ищут в ночных клубах, магазинах и ресторанах Барнаула 0
10:11
Постпраздничный синдром. Как правильно настроиться на работу 11 января 0
09:47
Ель за 20 млн рублей. Эксперты оценили траты сибирских городов на празднование Нового года 0
09:32
Торговый центр, ресторан и склад могут построить на Павловском тракте в Барнауле 10
08:37
Медики оценили, насколько велики шансы подхватить коронавирус в ТРЦ 1
08:09
Приметы на Собор Пресвятой Богородицы – 2021: не варите кисель и берегите беременных 0
07:32
Забавные фотографии животных, пойманных в "удачный" момент 3
07:12
Как и когда нужно выбрасывать новогоднюю елку? 6
06:34
Умер звезда "Вечного зова" и "Большой перемены" Валерий Хлевинский 0
06:11
Безветренно и морозно. О погоде в Алтайском крае 8 января 0
21:42
Такой день. Облитый кислотой автомобиль и поздравление с Рождеством от губернатора 0
20:57
Вирусолог назвал идеальное время для вакцинации уже переболевших COVID-19 людей 3
20:22
12 человек погибли в пожарах с начала 2021 года в Алтайском крае 0
19:51
Новый штамм коронавируса обнаружили в 22 европейских странах 0
19:26
Аналитики рассказали, у каких профессий вырастет зарплата в 2021 году 0
18:58
Барнаул оказался одним из худших городов России по качеству жизни 15
18:28
Стала известна причина развода телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста 0
17:54
В Госдуме предложили добавить еще один выходной день 7
17:27
Полицейские помогли отогреть заблокировавшую движение фуру на трассе в Алтайском крае 1
16:54
Раскрыт новый способ обмана россиян через телефонные звонки 0
16:24
Конгресс США утвердил Джозефа Байдена новым президентом США 3
15:56
Больше 60 тысяч жителей России умерли от COVID-19 0
15:27
Аналитики назвали главные риски 2021 года 1
14:54
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Рождеством 2
14:18
56 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
13:54
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и репер Канье Уэст решили развестись 1
13:18
В России утвердили перечень виноградо-винодельческих зон 5
12:52
Неизвестные облили автомобиль кислотой в Барнауле 26
12:20
Традиции Рождества 2021: Можно ли работать и ходить в баню в праздник 23
11:54
11 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае 2
11:40
Каждая пятая региональная компания ждет сокращения сотрудников в 2021 году 0
11:09
Авиарейс из Барнаула в Омск возобновят после новогодних праздников 3
10:36
Английских школьников освободили от экзаменов из-за пандемии 0
10:16
Протестующие против итогов выборов в США захватили здание Капитолия в Вашингтоне 12
09:43
Как празднуют Рождество в разных странах мира 0
09:09
Когда Крещение Господне в 2021 году и как правильно его нужно провести 4
08:42
Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество 2
08:12
Астролог назвала знак зодиака, который будет самым успешным в 2021 году 0
07:45
История Рождества: кто такие волхвы и что символизируют их дары 8
07:10
На Алтае впервые за несколько лет замерзли Голубые озера 1
06:03
Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 7 января 0
21:29
Такой день. Морозы, ожоги, пожары и новый корпус АлтГУ 0
20:44
Россияне рассказали, какую зарплату хотели бы получать в 2021 году 3
20:14
Мараловодческую ферму в Алтайском крае выставили на продажу за 55 млн рублей 7
19:42
Больше 24 тысяч человек в России заразилось ковидом за прошедшие сутки 0
19:15
Полицейские спасли замерзающую автомобилистку, вылетевшую в кювет с алтайской трассы 3
18:47
В Омске и Красноярске создадут особые экономические зоны 3
18:16
Частный дом и магазин сильно пострадали от пожара в алтайском селе 0
17:48
Экономические надежды россиян рухнули до уровня кризиса 1998 года 3
17:19
Коммунальная авария лишила барнаульских лучников экипировки и поездки на Кубок России 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.