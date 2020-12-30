Барнаульские автоинспекторы поздравили горожан с наступающим Новым годом

Сотрудники барнаульской Госавтоинспекции совместно с одним из автоцентров города провели акцию "Полицейский Дед Мороз". Неподалеку от центральной елки автоинспекторы поздравляли горожан и гостей краевой столицы с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба мэрии.

"Взрослые и дети получали в подарок световозвращающие значки и брелоки, а также елочные шары с эмблемой Госавтоинспекции и пожеланием безопасных дорог из рук Деда Мороза. Также горожанам напомнили о правилах дорожного движения и осторожности на дорогах", – говорится в сообщении.

Напомним, что в период праздников полиция в Барнауле усилит патрулирование, а ежедневные рейды по контролю за соблюдением антиковидных мер продолжатся.