Фонд "Вместе против рака" подарил алтайскому онкоцентру настольные игры

Некоммерческая организация "Вместе против рака" подарила на Новый год пациентам Алтайского краевого онкодиспансера "Надежда" более 130 наборов настольных игр.

Как пишет пресс-служба онкоцентра, меценаты уверены, что шашки, шахматы, нарды и домино помогут людям скрасить досуг и отвлечься от тяжелых мыслей о болезни.

"Коронавирус лишил нас возможности проводить мероприятия непосредственно в стенах диспансера. Чтобы пациенты могли по-прежнему ощущать наше участие, тепло и заботу, мы решили сделать им такой новогодний подарок", – сказала руководитель общества Людмила Иванова.

Все элементы переданных в дар настольных игр изготовлены из пластмассы, благодаря чему их можно многократно обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами. В ближайшее время наборы распределят по клиническим отделениям.