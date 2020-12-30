Больше 2,5 млн россиян переболели коронавирусом

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 26 513 новых заболевших коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число случаев заражения достигло 3 131 550.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+5105), второе место занимает Санкт-Петербург (+3764), третье – Московская область (+1608). Алтайский край, в котором на 30 декабря подтвердили 211 случаев заражения, все так же находится на 34-й строчке.

Из больниц выписали сразу 29 235 человек, всего выздоровели 2 525 418 россиян. С подтвержденным коронавирусом умерло еще 599 пациентов, общее число летальных исходов от COVID-19 в России достигло 56 426.