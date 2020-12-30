Холдинг "Алтайлес" подводит итоги конкурса журналистов "Растим будущее"

В Алтайском крае прошел II ежегодный краевой конкурс журналистов "Растим будущее". Его организует холдинг "Алтайлес" при поддержке Союза журналистов России. Конкурс посвящен теме развития лесного комплекса Алтайского края, вопросам сохранения и приумножения лесов региона.
В этом году приняло участие 22 автора из 16 СМИ разных районов Алтая. Они представили более 30 работ, которые жюри оценит в пяти номинациях: "Один день из жизни…", "Труженики леса", "Профессиональный диалог о лесе", "Баланс экологии и экономики", "В кадре – лесное хозяйство".
В состав жюри вошли:
- Мария Чугунова, председатель Союза журналистов в Алтайском крае, редактор краевой аграрной газеты "Алтайская нива".
- Олег Микуров, заместитель начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, начальник отдела взаимодействия с муниципальными СМИ.
- Ольга Лисица, помощник генерального директора по связям с общественностью лесной холдинговой компании "Алтайлес".
- Ксения Шубина, редактор Центра управления регионом, член Союза журналистов Алтайского края.
- Ирина Архипова, председатель Алтайского краевого отделения Всесоюзной общественной организации Русское географическое общество