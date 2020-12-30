Вячеслав Франк проконтролировал ход работ по замене участка теплосети в Барнауле

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание на месте проведения работ по замене участка теплосети на улице Петра Сухова. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Директор барнаульских теплосетей Александр Гросс доложил градоначальнику, что все идет согласно графику. Поврежденный участок трубы вырезали и уже приступили к сварочным работам. Вячеслав Франк, в свою очередь, поручил главе Октябрьского района Андрею Овсянникову контролировать процесс и следить за температурой в квартирах, а также в детсадах и больнице.

Напомним, что утром 30 декабря энергетики снизили температуру подачи теплоносителя в связи с работами по замене трубопровода на улице Петра Сухова рядом с домом № 2в. Работы планируют закончить в этот же день.