Honda решила прекратить поставки автомобилей в Россию

"Дочка" японского автоконцерна Honda ООО "Хонда Мотор Рус" выступила с заявлением о готовящемся прекращении поставок новых японских автомобилей официальным дилерам в Россию, сообщает "Интерфакс".

По информации издания, речь идет исключительно об автомобилях, в то время как мотоциклы и силовую технику продолжат поставлять в РФ.

"Решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности", – уточнили в компании.

По информации издания, поставки продолжатся на протяжении 2021 года, а в течение 2022-го их постепенно прекратят. Послепродажное обслуживание автомобилей планируют полностью сохранить даже после прекращения поставок.